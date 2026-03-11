Conférence- DECOUVRIR LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Conférence- DECOUVRIR LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Et si vous preniez deux heures pour respirer, vous recentrer et découvrir une méthode reconnue de mieux-être ?

Lors de cette conférence animée par Claire Mounet, sophrologue caycédienne diplômée d’un Master de Sophrologie de l’Institut International Sofrocay, vous découvrirez les fondements de la sophrologie caycédienne une méthode qui aide à mieux gérer le stress, à retrouver l’équilibre intérieur et à développer une relation plus sereine avec soi-même. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

