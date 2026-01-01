Conférence Découvrir la spéléologie Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Découvrir la spéléologie

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:00:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Avec l’école de spéléologie des Hautes-Pyrénées

Venez découvrir la spéléologie le jeudi 22 janvier de 18h à 20h à la Maison de la Montagne.

Au programme

La spéléologie c’est quoi ?

Présentation de l’école de spéléologie des Hautes-Pyrénées

Échange avec le public

Une sortie découverte gratuite vous sera proposée le samedi 24 janvier afin d’aller plus loin dans la découverte de cette activité aux multiples facettes. Promis, pas de boyaux infâmes !

Que ce soit pour faire les curieux ou vous initier à la discipline, n’hésitez pas à venir nombreux !

Infos et inscription à la sortie découverte du 24 janvier envoyer un mail à julien.senecal.boisard@gmail.com

.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

With the Hautes-Pyrénées caving school

Come and discover caving on Thursday January 22 from 6pm to 8pm at the Maison de la Montagne.

On the program:

What is caving?

Presentation of the Hautes-Pyrénées caving school

Exchange with the public

On Saturday, January 24, we’ll be offering a free outing to discover this multi-faceted activity. I promise, no nasty guts!

Whether you’re just curious or want to try your hand at the discipline, don’t hesitate to come along!

Information and registration for the January 24 outing: send an e-mail to julien.senecal.boisard@gmail.com

