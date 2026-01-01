Conférence Découvrir la spéléologie Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Conférence Découvrir la spéléologie Maison de la Montagne Argelès-Gazost jeudi 22 janvier 2026.
Conférence Découvrir la spéléologie
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-01-22
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-22 20:00:00
Date(s) :
2026-01-22
Avec l’école de spéléologie des Hautes-Pyrénées
Venez découvrir la spéléologie le jeudi 22 janvier de 18h à 20h à la Maison de la Montagne.
Au programme
La spéléologie c’est quoi ?
Présentation de l’école de spéléologie des Hautes-Pyrénées
Échange avec le public
Une sortie découverte gratuite vous sera proposée le samedi 24 janvier afin d’aller plus loin dans la découverte de cette activité aux multiples facettes. Promis, pas de boyaux infâmes !
Que ce soit pour faire les curieux ou vous initier à la discipline, n’hésitez pas à venir nombreux !
Infos et inscription à la sortie découverte du 24 janvier envoyer un mail à julien.senecal.boisard@gmail.com
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
With the Hautes-Pyrénées caving school
Come and discover caving on Thursday January 22 from 6pm to 8pm at the Maison de la Montagne.
On the program:
What is caving?
Presentation of the Hautes-Pyrénées caving school
Exchange with the public
On Saturday, January 24, we’ll be offering a free outing to discover this multi-faceted activity. I promise, no nasty guts!
Whether you’re just curious or want to try your hand at the discipline, don’t hesitate to come along!
Information and registration for the January 24 outing: send an e-mail to julien.senecal.boisard@gmail.com
