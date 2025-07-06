Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude Espace des Mondes Polaires Prémanon

Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23 20:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Partez à la découverte du Groenland avec l’explorateur Laurent Lemaire et découvrez comment se prépare une expédition polaire et en altitude s’adapter au froid et s’en protéger, comment installer un camp et anticiper les risques liés à l’altitude. Préparez vos sacs et soyez prêts à embarquer vers l’aventure !

Durée 1h30. Adulte 9.50€ Jeune (-18 ans) 5.50€

Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude

L’événement Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude Prémanon a été mis à jour le 2026-03-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)