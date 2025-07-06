Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude Espace des Mondes Polaires Prémanon
Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude Espace des Mondes Polaires Prémanon jeudi 23 avril 2026.
Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23 20:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Partez à la découverte du Groenland avec l’explorateur Laurent Lemaire et découvrez comment se prépare une expédition polaire et en altitude s’adapter au froid et s’en protéger, comment installer un camp et anticiper les risques liés à l’altitude. Préparez vos sacs et soyez prêts à embarquer vers l’aventure !
Durée 1h30. Adulte 9.50€ Jeune (-18 ans) 5.50€
Plus d’informations au 03 39 50 80 20 ou via contact@espacedesmondespolaires.org .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude
L’événement Conférence Découvrir le Groenland s’aventurer en milieu froid et en haute altitude Prémanon a été mis à jour le 2026-03-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Prémanon (Jura)
- Championnats de France de ski nordique Prémanon 27 mars 2026
- Chasse au trésor des animaux polaires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon 28 mars 2026
- Masterclass ZUMBA Salle polyvalente Espaces des Mondes Polaires Prémanon 28 mars 2026
- La visite flash du dimanche Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon 5 avril 2026
- L’atelier du mardi Pop-up animaux polaires Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon 7 avril 2026