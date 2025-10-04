Conférence Découvrir les huiles essentielles Médiathèque municipale Beaumont-lès-Valence
Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 10:00:00
2025-10-04
Rendez-vous à la médiathèque de Beaumont-lès-Valence pour une conférence animée par Florence Alvares et Élodie Bonnefoy.
Un moment privilégié pour en savoir plus sur les bienfaits et l’utilisation des huiles essentielles.
Médiathèque municipale 12 allée des Pins Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 76 74 mediatheque.beaumont@valenceromansagglo.fr
English :
Join Florence Alvares and Élodie Bonnefoy at the Beaumont-lès-Valence mediatheque for a conference.
Learn more about the benefits and uses of essential oils.
German :
In der Mediathek von Beaumont-lès-Valence findet eine von Florence Alvares und Élodie Bonnefoy geleitete Konferenz statt.
Ein besonderer Moment, um mehr über die Vorteile und die Verwendung von ätherischen Ölen zu erfahren.
Italiano :
Unitevi a Florence Alvares ed Élodie Bonnefoy presso la biblioteca multimediale di Beaumont-lès-Valence per una conferenza.
Un’occasione ideale per scoprire i benefici e gli usi degli oli essenziali.
Espanol :
Acompañe a Florence Alvares y Élodie Bonnefoy en una charla en la biblioteca multimedia de Beaumont-lès-Valence.
Una ocasión ideal para descubrir los beneficios y usos de los aceites esenciales.
