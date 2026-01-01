Conférence dédicace Découvrez avec les auteurs de la BD Librairie La Lisière Aubeterre-sur-Dronne

Conférence dédicace Découvrez avec les auteurs de la BD

Librairie La Lisière 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne Charente

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Découvrez avec les auteurs de la BD comment les jeunes physiciens de la Via Panisperna ont révolutionné la science tout en affrontant les choix éthiques imposés par la montée des totalitarismes.

Librairie La Lisière 3 Rue Barbecane Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Conférence dédicace Découvrez avec les auteurs de la BD

Discover with the authors of the comic book how the young physicists of Via Panisperna revolutionised science while facing the ethical choices imposed by the rise of

totalitarianism.

