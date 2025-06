Conférence Dédicace exceptionnelle de la romancière Brigite Piedfert – La Petite Librairie Le Havre 16 juin 2025 16:00

À l’occasion de la parution de son nouveau roman Camille ou la vraie vie, Brigitte Piedfert vous invite à un voyage littéraire au cœur du Havre, entre mémoire intime et réalité sociale. Une rencontre pour découvrir les coulisses de l’écriture et échanger avec une romancière passionnée par l’histoire et les destins singuliers.

La Petite Librairie 27 Rue Lesueur

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie lapetitelibrairie448@gmail.com

English : Conférence Dédicace exceptionnelle de la romancière Brigite Piedfert

On the occasion of the publication of her new novel Camille ou la vraie vie, Brigitte Piedfert invites you on a literary journey to the heart of Le Havre, between intimate memory and social reality. Come and take a behind-the-scenes look at the writing process, and chat with a novelist passionate about history and singular destinies.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Romans Camille ou la vraie vie lädt Brigitte Piedfert Sie zu einer literarischen Reise ins Herz von Le Havre ein, zwischen intimer Erinnerung und sozialer Realität. Ein Treffen, bei dem Sie einen Blick hinter die Kulissen des Schreibens werfen und sich mit einer Autorin austauschen können, die sich für Geschichte und Einzelschicksale begeistert.

Italiano :

In occasione della pubblicazione del suo nuovo romanzo Camille ou la vraie vie, Brigitte Piedfert vi invita a un viaggio letterario nel cuore di Le Havre, tra memoria intima e realtà sociale. Un’occasione per andare dietro le quinte del processo di scrittura e parlare con una scrittrice appassionata di storia e di destini singolari.

Espanol :

Con motivo de la publicación de su nueva novela Camille ou la vraie vie, Brigitte Piedfert le invita a un viaje literario al corazón de Le Havre, entre la memoria íntima y la realidad social. Una oportunidad para adentrarse en los entresijos del proceso de escritura y conversar con una novelista apasionada por la historia y los destinos singulares.

