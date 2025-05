Conférence dédicace La ligne de démarcation entre histoires et mémoires – Salle des Fêtes Buxy, 28 mai 2025 20:00, Buxy.

Une conférence tout public sur l’histoire et la mémoire de la ligne de démarcation au lendemain du 80e anniversaire de la fin de la guerre en Europe.

Par Sébastien JOLY, professeur d’histoire et président des Combattants Volontaires de la Résistance.

L’occasion de revenir grâce à des archives et des témoignages sur cette frontière oubliée.

A la fin de la conférence, Sébastien Joly dédicacera son livre aux personnes intéressées.

Organisée par la SHAB Société d’Histoire et d’Archéologie de Buxy. .

Salle des Fêtes Place du Lavoir

Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté shabuxy@gmail.com

