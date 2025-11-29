Conférence-dédicace Le grand livre des Sarthois Cinéma Zoom Saint-Calais

Conférence-dédicace Le grand livre des Sarthois Cinéma Zoom Saint-Calais samedi 29 novembre 2025.

Conférence-dédicace Le grand livre des Sarthois

Cinéma Zoom Centre Culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Conférence-dédicace Le grand livre des Sarthois. Les auteurs du Maine et du Loir ont travaillé 7 ans pour aboutir à ce résultat 400 personnalités dans un seul livre, avec une succession de surprises et de découvertes étonnantes.

Les auteurs se sont rendus compte que plusieurs ouvrages évoquent l’histoire de la Sarthe ou son patrimoine.

Excepté quelques biographies sur les personnalités et artistes les plus connus personne n’avait jamais rassemblé dans un même ouvrage tous ceux qui ont joué un rôle dans l’histoire locale, régionale, nationale et même mondiale. Ce travail colossal auquel se sont attelés les Auteurs du Maine et du Loir, fort d’une centaine d’adhérents réuni une trentaine d’écrivains. Il a fallu sept ans avant d’aboutir à ce résultat exceptionnel 400 personnalités dans un seul livre, avec une succession de surprises et de découvertes étonnantes.

Les Auteurs du Maine et du Loir existent depuis 1955, fondés par des célébrités comme Hervé Bazin, Robert Merle, Régine Desforges ou Catherine Paysan, avec pour moteur principal un Sarthois : Jacques Gohier. .

Cinéma Zoom Centre Culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

English :

Book signing: Le grand livre des Sarthois. Authors from the Maine and Loir regions worked for 7 years to achieve this result: 400 personalities in a single book, with a succession of surprises and surprising discoveries.

German :

Vortrag mit Buchsignatur: Das große Buch der Sarthois. Die Autoren aus Maine und Loir haben sieben Jahre lang gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erzielen: 400 Persönlichkeiten in einem einzigen Buch, mit einer Reihe von Überraschungen und erstaunlichen Entdeckungen.

Italiano :

Firma del libro: Le grand livre des Sarthois. Gli autori del Maine e del Loir hanno lavorato per 7 anni per raggiungere questo risultato: 400 personaggi in un unico libro, con un susseguirsi di sorprese e scoperte sorprendenti.

Espanol :

Firma de libros: Le grand livre des Sarthois. Autores de Maine y Loir trabajaron durante 7 años para lograr este resultado: 400 personalidades en un solo libro, con una sucesión de sorpresas y descubrimientos sorprendentes.

L’événement Conférence-dédicace Le grand livre des Sarthois Saint-Calais a été mis à jour le 2025-10-21 par CDT72