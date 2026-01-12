CONFÉRENCE DÉDICACE LES COQUINS D’ABORD Sète

CONFÉRENCE DÉDICACE LES COQUINS D’ABORD

67 Bld Camille Blanc Sète Hérault

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Rencontre suivie d’une séance de dédicace du livre Les coquins d’abord . L’harmattan. 2025

Comment Georges Brassens, fils de maçon, élève espiègle et dissipé, a-t-il pu échapper à son destin ouvrier pour devenir cet artiste habité par des mots si bien tressés et amoureusement ciselés ?Rencontre suivie d'une séance de dédicace du livre Les coquins d'abord . L'harmattan. 2025Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .

67 Bld Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr

English :

Meeting followed by a book signing of Les coquins d?abord . L?harmattan. 2025

