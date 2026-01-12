CONFÉRENCE DÉDICACE LES COQUINS D’ABORD Sète
CONFÉRENCE DÉDICACE LES COQUINS D’ABORD Sète jeudi 22 janvier 2026.
CONFÉRENCE DÉDICACE LES COQUINS D’ABORD
67 Bld Camille Blanc Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Rencontre suivie d’une séance de dédicace du livre Les coquins d’abord . L’harmattan. 2025
Avec Jean-Michel WaveletComment Georges Brassens, fils de maçon, élève espiègle et dissipé, a-t-il pu échapper à son destin ouvrier pour devenir cet artiste habité par des mots si bien tressés et amoureusement ciselés ?Rencontre suivie d’une séance de dédicace du livre Les coquins d’abord . L’harmattan. 2025Réservations reservationbrassens@ville-sete.fr .
67 Bld Camille Blanc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 reservationbrassens@ville-sete.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meeting followed by a book signing of Les coquins d?abord . L?harmattan. 2025
L’événement CONFÉRENCE DÉDICACE LES COQUINS D’ABORD Sète a été mis à jour le 2026-01-09 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE