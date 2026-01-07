Conférence-dédicace Michel Pastoureau l’histoire au cœur de la couleur Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Conférence-dédicace Michel Pastoureau l’histoire au cœur de la couleur

Conférence dédicace de Michel Pastoureau, enseignant-chercheur spécialiste de l’histoire culturelle des couleurs, des emblèmes et des symboles

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Conférence-dédicace Michel Pastoureau l’histoire au cœur de la couleur

Lecture and book signing by Michel Pastoureau, lecturer and researcher specializing in the cultural history of colours, emblems and symbols

