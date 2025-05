Conférence dédicace Nadine MOUSSELET – Espace intercommunal (anciennement RUAUX) Vimoutiers, 16 mai 2025 19:00, Vimoutiers.

Orne

Conférence dédicace Nadine MOUSSELET Espace intercommunal (anciennement RUAUX) 2, rue du 8 MAI Vimoutiers Orne

Début : 2025-05-16 19:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

A l’occasion de la sortie de son nouveau thriller « Meurtres cousus main ».

Nadine Mousselet est une habituée du salon du livre de Vimoutiers. Elle publie son premier roman dans une très grande maison d’édition nationale (XO). Nadine nous fait l’honneur et nous réserve la primeur de cette conférence, qui sera la première dès la sortie de son roman le 15 mai.

Nous vous donnons rendez-vous pour une heure dédiée au parcours de Nadine et à sa nouveauté littéraire.

Nous lèverons ensuite notre verre pour célébrer la confiance qu’elle nous accorde et sa présence.

Espace intercommunal (anciennement RUAUX) 2, rue du 8 MAI

Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85

English : Conférence dédicace Nadine MOUSSELET

On the occasion of the release of his new thriller « Meurtres cousus main ».

Nadine Mousselet is a regular at the Vimoutiers book fair. She has published her first novel with a major national publishing house (XO). Nadine is honoring us with a talk, which will be her first since the release of her novel on May 15.

We look forward to meeting you for an hour dedicated to Nadine’s career and her latest novel.

Afterwards, we’ll raise a glass to celebrate the trust she has placed in us and her presence.

German :

Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Thrillers « Handgenähte Morde ».

Nadine Mousselet ist ein Stammgast der Buchmesse in Vimoutiers. Sie veröffentlicht ihren ersten Roman in einem sehr großen nationalen Verlagshaus (XO). Nadine erweist uns die Ehre und reserviert uns die Premiere dieses Vortrags, der der erste nach dem Erscheinen ihres Romans am 15. Mai sein wird.

Wir freuen uns auf eine Stunde, die Nadines Werdegang und ihrer literarischen Neuheit gewidmet sein wird.

Anschließend werden wir unser Glas erheben, um auf das Vertrauen, das sie uns entgegenbringt, und ihre Anwesenheit anzustoßen.

Italiano :

In concomitanza con l’uscita del suo nuovo thriller « Meurtres cousus main ».

Nadine Mousselet è un habitué della fiera del libro di Vimoutiers. Sta pubblicando il suo primo romanzo con una grande casa editrice nazionale (XO). Nadine ci onora con questa conferenza, che sarà la prima a svolgersi non appena il suo romanzo sarà pubblicato il 15 maggio.

Vi aspettiamo per un’ora dedicata alla carriera di Nadine e al suo ultimo romanzo.

Dopo, brinderemo per celebrare la fiducia che ha riposto in noi e nella sua presenza.

Espanol :

Coincidiendo con el estreno de su nuevo thriller « Meurtres cousus main ».

Nadine Mousselet es una habitual de la feria del libro de Vimoutiers. Está publicando su primera novela con una gran editorial nacional (XO). Nadine nos honra con esta charla, que será la primera que tenga lugar en cuanto se publique su novela, el 15 de mayo.

Le esperamos durante una hora dedicada a la carrera de Nadine y a su última novela.

Después, brindaremos para celebrar la confianza que ha depositado en nosotros y su presencia.

