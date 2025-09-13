Conférence-dédicace sur l’autobiographie avec Jean-Philippe Toussaint Villers-Cotterêts

Conférence-dédicace sur l’autobiographie avec Jean-Philippe Toussaint

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

2025-09-13

Découvrez pourquoi l’autobiographie fascine tant les écrivains ! Jean-Philippe Toussaint, écrivain et cinéaste belge qui s’est essayé à l’autobiographie avec son livre L’Echiquier , nous parle de ce genre littéraire passionnant. Il évoquera Kafka, Sarraute, Ernaux et bien d’autres !

D’une conférence littéraire à une chorégraphie, le 13 septembre vivez un samedi sous le signe des émotions avec deux rendez-vous qui explorent l’œuvre de l’auteur Jean-Philippe Toussaint à travers le prisme d’un sentiment que nous connaissons tous l’amour.

Pourquoi l’autobiographie a toujours exercé une fascination auprès des écrivains ?

L’auteur et cinéaste belge Jean-Philippe Toussaint tente de définir l’autobiographie, en référence au livre de Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique. Il convoque également son expérience personnelle de l’écriture de L’Echiquier (paru en 2023, aux Editions de Minuit), pour lequel il s’est livré pour la première fois à l’exercice de l’autobiographie dans un récit en forme d’échiquier. Il revient donc sur ce genre et cette pratique, en prenant garde de distinguer l’autobiographie de la tentation autobiographique . Enfin, Jean-Philippe Toussaint convoque les grands textes et récits autobiographiques de Kafka, Sarraute en passant par Ernaux, Sartre ou encore Fellini.

Conférence suivie d'une dédicace.

English :

Find out why writers are so fascinated by autobiography! Jean-Philippe Toussaint, a Belgian writer and film-maker who tried his hand at autobiography with his book « L’Echiquier », talks to us about this fascinating literary genre. He will talk about Kafka, Sarraute, Ernaux and many others!

German :

Finden Sie heraus, warum die Autobiografie Schriftsteller so fasziniert! Jean-Philippe Toussaint, ein belgischer Schriftsteller und Filmemacher, der sich mit seinem Buch « L’Echiquier » an der Autobiografie versucht hat, spricht mit uns über dieses spannende literarische Genre. Er wird über Kafka, Sarraute, Ernaux und viele andere sprechen!

Italiano :

Scoprite perché gli scrittori sono così affascinati dall’autobiografia! Jean-Philippe Toussaint, scrittore e regista belga che si è cimentato nell’autobiografia con il libro « L’Echiquier », ci parla di questo affascinante genere letterario. Parlerà di Kafka, Sarraute, Ernaux e molti altri!

Espanol :

Descubra por qué la autobiografía fascina tanto a los escritores Jean-Philippe Toussaint, escritor y cineasta belga que se atrevió con la autobiografía con su libro « L’Echiquier », nos hablará de este fascinante género literario. Hablará de Kafka, Sarraute, Ernaux y muchos otros

