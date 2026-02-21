Conférence & dédicace Veilleurs de nuit Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Conférence & dédicace Veilleurs de nuit

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 19:30:00

2026-03-06

Daniel Magnin vient présenter l’art de photographier les mammifères nocturnes de nos régions via le piégeage photographie. Il en profitera pour dédicacer son livre Veilleurs de nuit coécrit avec Pascal Bourguignon. .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr

