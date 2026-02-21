Conférence & dédicace Veilleurs de nuit Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Conférence & dédicace Veilleurs de nuit Médiathèque Christian Bobin Le Creusot vendredi 6 mars 2026.
Conférence & dédicace Veilleurs de nuit
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06 19:30:00
Date(s) :
2026-03-06
Daniel Magnin vient présenter l’art de photographier les mammifères nocturnes de nos régions via le piégeage photographie. Il en profitera pour dédicacer son livre Veilleurs de nuit coécrit avec Pascal Bourguignon. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence & dédicace Veilleurs de nuit
L’événement Conférence & dédicace Veilleurs de nuit Le Creusot a été mis à jour le 2026-02-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)