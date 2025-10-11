Conférence dédicaces de Karine W Meyer Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim

Conférence dédicaces de Karine W Meyer Samedi 11 octobre, 15h00 Musée de la Mine et de la Potasse Haut-Rhin

Entrée libre

Dans le cadre de son nouvel ouvrage « La Moisson », dans l’univers des Mines de Potasse, Karine W Meyer sera en conférence dédicaces au Musée de la Mine et de la Potasse samedi 11 octobre à 15h. N’hésitez pas à venir la rencontrer !

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim

