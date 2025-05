Conférence dédicaces « résister aux fake news » – Château-Thierry, 6 juin 2025 07:00, Château-Thierry.

Aisne

Conférence dédicaces « résister aux fake news » Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Les Canardises des trois vallées et La Librairie Des Fables s’associent pour vous proposer deux journées autour de la sortie du livre du journaliste et auteur Thomas Huchon « Résister aux fake news ».

Dans ce cadre, une conférence aura lieu le vendredi 6 juin à 15h aux canardises en présence de l’auteur Thomas Huchon et de l’illustrateur Rhodo.

Suivront une séance de dédicaces, ainsi que l’ouverture d’un bar à champagne et d’un bar à Canardises, en musique avec le duo Les fonds de bouteilles.

GRATUIT sur réservation (places limitées) 0323827496 / contact@canardises.fr

https://www.facebook.com/events/1109591294515948

Source Canardises des trois vallées via facebook 0 .

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 74 96 contact@canardises.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence dédicaces « résister aux fake news » Château-Thierry a été mis à jour le 2025-05-23 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne