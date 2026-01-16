Conférence Défense et Sécurité Laruns

Conférence Défense et Sécurité

Espace 2015 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

La commune de Laruns a l’honneur d’accueillir le Général LAURENTIN, Délégué Militaire Départemental des Pyrénées-Atlantiques et Chef des Forces Spéciales, pour une soirée exceptionnelle dédiée aux enjeux de Défense et Sécurité.

Au programme Une présentation claire et accessible des missions des forces armées et des forces spéciales, adaptée à tous les publics.

Un temps d’échange privilégié avec le Général, ouvert aux questions et aux réflexions des habitants et des jeunes de la Vallée d’Ossau.

Pourquoi participer ? Comprendre les défis actuels de la sécurité nationale et locale. Découvrir les parcours et les valeurs des forces armées. Dialoguer directement avec un acteur clé de la Défense.

Public concerné Habitants de la Vallée d’Ossau, jeunes, familles, et toute personne intéressée par les questions de sécurité et d’engagement citoyen. .

Espace 2015 Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animation@ossau-tourisme.fr

English : Conférence Défense et Sécurité

