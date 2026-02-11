Conférence Dégradation du permafrost Quelles conséquences en montagne ? Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Valence

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 place Latour Maubourg Valence Drôme

Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11 19:30:00

2026-03-11

Le permafrost, sol gelé de façon pérenne, a longtemps contribué à la stabilisation des pentes dans les Alpes en cimentant le sol.
+33 7 77 42 48 02  contact@fondationevertea.org

English :

Permafrost permanently frozen ground has long helped to stabilize slopes in the Alps by cementing the soil.

