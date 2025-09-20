Conférence-dégustation : La forêt jardinée, entre sauvage et domestiquée Salagon, musée et jardins Mane

Jauge limitée, inscription sur place

Avec Claire Mauquié, experte et formatrice en Jardin-Forêt, autrice de Cuisiner le Jardin-forêt (édition Terran) et Alexis Berger, Jardinier du Vallon, pour évoquer l’exemple du Jardin-forêt du Vallon.

Résumé : Qu’est-ce qu’un jardin-forêt ? Qu’est-ce qu’on y cultive ? Quelle est la différence avec un verger ? Quels sont les avantages de diversifier les plantations ? Pourquoi ce mode de culture a des effets positifs sur notre alimentation et sur l’environnement ?

Cette conférence répondra à ces questions en apportant des exemples concrets et en proposant une dégustation de produits et recettes originales du Jardin-forêt.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Tarifs : – Plein tarif : 8 € (haute saison) / 6€ (basse saison) – Tarif réduit : 6 € (haute saison) / 4€ (basse saison) – jeunes de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, passeport des musées – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans – Forfait famille : 22 € (2 adultes et 2 enfants) + 3 € par enfant supplémentaire – Visites en groupes (à partir de 10 personnes) : sur réservation au 04 92 75 70 50. Musée et jardins ouverts du 1er février au 15 décembre à partir de 10h. Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

