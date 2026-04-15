Saint-Estèphe

Conférence dégustation le Moyen âge à table

Centre socioculturel Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Conférence présentée par Sonia Breux-Pouxviel, suivie d’une dégustation de produits de l’époque. Possibilité de venir en costume d’époque.

Conférence présentée par Sonia Breux-Pouxviel, suivie d’une dégustation de produits de l’époque. Possibilité de venir en costume d’époque. .

Centre socioculturel Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24

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English : Conférence dégustation le Moyen âge à table

Lecture by Sonia Breux-Pouxviel, followed by a tasting of period products. Come in period costume.

L’événement Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin