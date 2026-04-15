Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe

Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe

Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe dimanche 16 août 2026.

Adresse : Centre socioculturel

Ville : 24360 Saint-Estèphe

Département : Dordogne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Estèphe

Conférence dégustation le Moyen âge à table

Centre socioculturel Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Conférence présentée par Sonia Breux-Pouxviel, suivie d’une dégustation de produits de l’époque. Possibilité de venir en costume d’époque.
Conférence présentée par Sonia Breux-Pouxviel, suivie d’une dégustation de produits de l’époque. Possibilité de venir en costume d’époque.   .

Centre socioculturel Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence dégustation le Moyen âge à table

Lecture by Sonia Breux-Pouxviel, followed by a tasting of period products. Come in period costume.

L’événement Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Saint-Estèphe (Dordogne)