Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe
Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe dimanche 16 août 2026.
Saint-Estèphe
Conférence dégustation le Moyen âge à table
Centre socioculturel Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Conférence présentée par Sonia Breux-Pouxviel, suivie d’une dégustation de produits de l’époque. Possibilité de venir en costume d’époque.
Conférence présentée par Sonia Breux-Pouxviel, suivie d’une dégustation de produits de l’époque. Possibilité de venir en costume d’époque. .
Centre socioculturel Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24
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English : Conférence dégustation le Moyen âge à table
Lecture by Sonia Breux-Pouxviel, followed by a tasting of period products. Come in period costume.
L’événement Conférence dégustation le Moyen âge à table Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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