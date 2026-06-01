CONFÉRENCE & DÉGUSTATION L’HISTOIRE DU FROMAGE LA FERME DES HAUTINS Rieucazé

Rieucazé

CONFÉRENCE & DÉGUSTATION L’HISTOIRE DU FROMAGE

LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Préparez-vous à un voyage gourmand à travers les siècles, suivi d’une dégustation conviviale de fromages et vins !

Conférence sur l’histoire du fromage animée par Michel Lepage, consultant international en fromagerie.

Dégustation de fromages et vins à l’issue de la conférence.

Sur réservation. 25 .

LA FERME DES HAUTINS 20 rue de la République Rieucazé 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 6 73 36 47 02 lafermedeshautins@outlook.fr

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English :

Get ready for a gourmet journey through the centuries, followed by a convivial cheese and wine tasting!

L’événement CONFÉRENCE & DÉGUSTATION L’HISTOIRE DU FROMAGE Rieucazé a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE