Conférence Dégustation Moldave Bléré

Conférence Dégustation Moldave Bléré samedi 20 septembre 2025.

Conférence Dégustation Moldave

21 Rue Paul-Louis Courier Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Conférence-dégustation organisée par la ville de Bléré et l’association Touraine Moldavie, consacrée aux vins moldaves. Il aura lieu le samedi 20 septembre à 17h30 dans la salle Paul Racault. Animée par Victor Tanase, diplômé en marketing vinicole, cette rencontre invitera le public à découvrir la r

Conférence-dégustation organisée par la ville de Bléré et l’association Touraine Moldavie, consacrée aux vins moldaves. Il aura lieu le samedi 20 septembre à 17h30 dans la salle Paul Racault. Animée par Victor Tanase, diplômé en marketing vinicole, cette rencontre invitera le public à découvrir la richesse et la singularité des vins de Moldavie. Entre explications et dégustations, les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur ce patrimoine viticole encore méconnu et de partager un moment convivial autour de cuvées d’exception. .

21 Rue Paul-Louis Courier Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Conference-tasting organized by the town of Bléré and the Touraine Moldavie association, devoted to Moldavian wines. It will take place on Saturday September 20 at 5:30pm in the Salle Paul Racault. Hosted by Victor Tanase, a graduate in wine marketing, this meeting will invite the public to discover the r

German :

Von der Stadt Bléré und dem Verein Touraine Moldavie organisierte Konferenz und Weinprobe, die den moldauischen Weinen gewidmet ist. Sie findet am Samstag, den 20. September um 17.30 Uhr im Saal Paul Racault statt. Die Veranstaltung wird von Victor Tanase, einem Absolventen des Weinmarketings, geleitet und lädt das Publikum dazu ein, die Region Moldau zu entdecken

Italiano :

Conferenza e degustazione organizzata dalla città di Bléré e dall’associazione Touraine Moldavie, dedicata ai vini moldavi. Si terrà sabato 20 settembre alle 17.30 nella Salle Paul Racault. Condotto da Victor Tanase, laureato in marketing del vino, questo incontro inviterà il pubblico a scoprire i vini moldavi

Espanol :

Conferencia y degustación organizada por la ciudad de Bléré y la asociación Touraine Moldavie, dedicada a los vinos moldavos. Tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 17.30 horas en la Sala Paul Racault. Presentado por Victor Tanase, diplomado en marketing vinícola, este encuentro invitará al público a descubrir los r

L’événement Conférence Dégustation Moldave Bléré a été mis à jour le 2025-09-16 par ADT 37