Conférence-dégustation sur le cidre artisanal avec Dominique Hutin, chroniqueur France Inter Gavray-sur-Sienne

La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne Manche
Début : 2025-10-19 11:30:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Conférence-dégustation sur le cidre artisanal avec Dominique Hutin, chroniqueur France Inter. RDV à 11h30, le 19 octobre 2025 à la foire Saint-Luc de Gavray-sur-Sienne. .
La Lande Saint-Luc Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
English : Conférence-dégustation sur le cidre artisanal avec Dominique Hutin, chroniqueur France Inter
