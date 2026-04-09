Conférence-dégustation sur les plantes médicinales Mediathèque Tempo Vezin-le-Coquet Mercredi 29 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

L’association Brind’ille dont l’ambition est de sensibiliser à l’herboristerie et aux thématiques liant santé et environnement propose une animation sur les plantes médicinales et leurs bienfaits.

Conférence-dégustation sur les plantes médicinales

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### Les plantes médicinales et leurs bienfaits

Depuis des temps immémoriaux certaines plantes sont connues et sont utilisées pour leurs bienfaits, malheureusement cette connaissance herboristique s’est marginalisée dans nos sociétés modernes. Si ce savoir a longtemps été empirique, les composants des plantes et leurs actions thérapeutiques sont désormais beaucoup mieux documentés. Ces plantes qui soignent et qui nous nourrissent constituent un patrimoine qu’il convient de préserver dans l’intérêt de notre bien-être, mais aussi dans celui de la biodiversité.

L’association Brind’ille dont l’ambition est de sensibiliser à l’herboristerie et aux thématiques liant santé et environnement propose une animation sur les plantes médicinales et leurs bienfaits.

Cette animation présentera plusieurs sujets en lien avec les plantes médicinales :

– une histoire succincte de l’herboristerie ;

– ses différents métiers ;

– différentes manières d’utiliser les plantes en herboristerie ;

– quelles plantes pour quels organes ?;

– un focus sur le foie et ses plantes amies ;

– jeu découverte des plantes médicinales ;

– et dégustation de tisanes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T16:30:00.000+02:00

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Mediathèque Tempo 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine



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