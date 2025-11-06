Conférence dégustée Salle du Vieux Temple Charnay-lès-Mâcon

Conférence dégustée

Fabrice Sommier, MOF nous propose un accord mets et vins de haute qualité.

La dégustation de vins avec les produits des commerçants de Charnay-Lès-Mâcon est une expérience sensorielle unique qui célèbre la richesse des territoires.

Les participants auront l’occasion de découvrir une sélection de vins soigneusement sélectionnés par Fabrice Sommier (MOF Sommelier), allant des vins blancs élégants aux rouges plus puissants. Accompagnant ces nectars, une variété de produits du terroir mettra en valeur le savoir-faire des artisans locaux.

Fruits de mer et crustacés, fromages affinés, charcuteries artisanales, chocolats et pains croustillants s’harmoniseront parfaitement avec les vins, créant ainsi une palette de saveurs qui ravira les papilles.

En collaboration avec les commerçants de la grande rue de la Coupée

Fruits de mer et crustacés de Calypso

Charcuteries de Lamarche

Fromages de la Fromagerie Saint-Pierre

Chocolats de Éclat de Chocolat

Pains de l’Atelier du Boulanger .

Salle du Vieux Temple 120 Rue de la Verchère Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

