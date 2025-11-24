Conférence : Déjouez les pièges du quotidien ! Club seniors Cléry Paris

Arnaques, abus, malveillance… Comment rester vigilant au quotidien ?

La police municipale vous donne rendez-vous pour une matinée d’échanges et de conseils pratiques.

Au programme : une mini-conférence présentant les dispositifs de la Ville pour votre sécurité, suivie d’un temps d’échanges avec les agents.

Venez découvrir les bons réflexes pour vivre en toute tranquillité et poser vos questions directement aux professionnels.

La Maison des Solidarités (MdS) a pour mission de lutter contre toutes les formes d’exclusion, réduire les inégalités, garantir et faciliter l’accès aux droits. Elle accompagne et soutient au quotidien les Parisiennes et les Parisiens.

La Police Municipale assure une présence de proximité sur la voie publique et intervient autour de trois grandes missions :

Prévention : écoute, médiation et dialogue, en lien avec les jeunes, les personnes vulnérables, les commerçants ou les riverains ;

Sécurisation : patrouilles à pied ou à vélo dans les lieux et aux horaires sensibles (soirées, week-ends, abords des écoles…) ;

Sanction : lutte contre les incivilités (jets de mégots, dépôts sauvages, nuisances sonores…), protection routière.

La Maison des Solidarités Paris Centre et la Direction de la police municipale vous invitent à une conférence au club séniors Cléry pour apprendre à repérer les dangers et adopter les bons réflexes face aux arnaques et abus.

Le lundi 24 novembre 2025

de 10h00 à 11h30

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 40 personnes

Public adultes.

Club seniors Cléry 50, 52 rue de Cléry 75002 Paris

