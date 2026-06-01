Noé

CONFÉRENCE DEMAIN, TOUS VIEUX ?

1 bis Rue du Château d’Eau Noé Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer à un club de discussion à la médiathèque de Noé !

Organisé par la médiathèque de Noé. .

1 bis Rue du Château d’Eau Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 71 50

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English :

Join a discussion club at the Noé media library!

L’événement CONFÉRENCE DEMAIN, TOUS VIEUX ? Noé a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE