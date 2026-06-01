CONFÉRENCE DEMAIN, TOUS VIEUX ? Noé
CONFÉRENCE DEMAIN, TOUS VIEUX ? Noé samedi 20 juin 2026.
Noé
CONFÉRENCE DEMAIN, TOUS VIEUX ?
1 bis Rue du Château d’Eau Noé Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer à un club de discussion à la médiathèque de Noé !
Organisé par la médiathèque de Noé. .
1 bis Rue du Château d’Eau Noé 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 71 50
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English :
Join a discussion club at the Noé media library!
L’événement CONFÉRENCE DEMAIN, TOUS VIEUX ? Noé a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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