Conférence Demeures en eaux troubles Salle Jean de la Fontaine Marolles-les-Braults

Conférence Demeures en eaux troubles

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Départ immédiat pour le Cambodge

Rencontre avec le réalisateur Vu Van Cong. Au Cambodge, un village flottant originaire du Vietnam s’est installé sur un tronçon du fleuve Mékong. N’ayant pas le droit de sol, ces personnes ont été autorisées à vivre sur l’eau. Personne ne sait pourquoi, comment et quand ces personnes sont arrivées là…

Organisé par le Centre Culturel de Marolles les Braults.

Entrée 5€ .

Salle Jean de la Fontaine Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

L’événement Conférence Demeures en eaux troubles Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Maine Saosnois