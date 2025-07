Conférence démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville

Conférence démonstration d’artisan d’art Martainville-Épreville samedi 6 septembre 2025.

Conférence démonstration d’artisan d’art

Rue de l’Église Martainville-Épreville Seine-Maritime

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06 18:30:00

2025-09-06

Rencontre démonstration de dentelle au crochet en compagnie de Marielle Olivier, dentellière contemporaine.

Meilleur Ouvrier de France en dentelle et spécialisée en guipure d’Irlande, Marielle Olivier est également engagée dans la préservation et la transmission de l’excellence des métiers de l’artisanat français en tant que présidente des Meilleurs Ouvriers de France Normandie. Ses sources d’inspiration puisent dans l’émerveillement de la nature qui nous entoure.

Samedi 6 septembre de 14h à 18h30. Tarifs compris dans le droit d’entrée au musée

Rue de l’Église Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence démonstration d’artisan d’art

Meeting and crochet lace demonstration with contemporary lace-maker Marielle Olivier.

Meilleur Ouvrier de France in lace and specializing in Irish guipure, Marielle Olivier is also committed to preserving and passing on the excellence of French craftsmanship as president of the Meilleurs Ouvriers de France Normandie. Her sources of inspiration lie in the wonder of nature that surrounds us.

Saturday, September 6, 2pm to 6:30pm. Prices: included in museum admission

German :

Treffen Demonstration von Häkelspitzen in Begleitung von Marielle Olivier, einer zeitgenössischen Spitzenklöpplerin.

Marielle Olivier ist die beste Handwerkerin Frankreichs für Spitze und spezialisiert auf irische Guipure. Als Präsidentin der Meilleurs Ouvriers de France Normandie engagiert sie sich außerdem für den Erhalt und die Weitergabe der herausragenden Qualität des französischen Handwerks. Ihre Inspirationsquellen schöpfen aus dem Staunen über die Natur, die uns umgibt.

Samstag, 6. September, von 14.00 bis 18.30 Uhr. Eintrittspreise: in der Eintrittsgebühr für das Museum enthalten

Italiano :

Una dimostrazione di pizzo all’uncinetto con la merlettaia contemporanea Marielle Olivier.

Marielle Olivier è Meilleur Ouvrier de France per il merletto, specializzata in guipure irlandese e impegnata a preservare e trasmettere l’eccellenza dell’artigianato francese in qualità di presidente dei Meilleurs Ouvriers de France Normandie. Le sue fonti di ispirazione sono le meraviglie della natura che ci circonda.

Sabato 6 settembre, dalle 14.00 alle 18.30. Ingresso: incluso nel biglietto d’ingresso al museo

Espanol :

Demostración de encaje de ganchillo con la encajera contemporánea Marielle Olivier.

Marielle Olivier es Meilleur Ouvrier de France en encaje y está especializada en guipur irlandés. También se ha comprometido a preservar y transmitir la excelencia de la artesanía francesa como Presidenta de los Meilleurs Ouvriers de France Normandie. Sus fuentes de inspiración son las maravillas de la naturaleza que nos rodea.

Sábado 6 de septiembre, de 14.00 a 18.30 h. Entrada: incluida en el precio de la entrada al museo

