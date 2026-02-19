Conférence & Démonstration Le langage sifflé Eaux-Bonnes

Conférence & Démonstration Le langage sifflé

Conférence, démonstration et initiation donnée par Théo Peyrusque.

Aas est le seul village d’Europe continentale où est documentée l’utilisation d’un langage sifflé. Depuis une époque inconnue et jusqu’à la deuxième moitié du xxe siècle, ses habitants étaient en effet capables de communiquer à très grande distance grâce à des modulations sifflées.

La conférence, illustrée de nombreux messages sifflés, exposera le fonctionnement de ce mode de communication si original et expliquera comment il a été possible de le faire renaître et de l’enseigner, notamment au collège de Laruns, alors qu’il avait disparu en 1999. .

