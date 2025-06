Conférence démostration d’artsan d’art Martainville-Épreville 13 juillet 2025 14:00

Seine-Maritime

Conférence démostration d’artsan d’art Rue de l’Église Martainville-Épreville Seine-Maritime

Début : 2025-07-13 14:00:00

fin : 2025-07-13 18:30:00

2025-07-13

Rencontre-démonstration avec la dentellière Charlène Poret.

L’artisane d’art pratique toutes les techniques de la dentelle, mais elle a une prédilection pour la dentelle au point d’Alençon à l’aiguille. Ce savoir-faire est classé au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, et Charlène Poret propose une nouvelle image plus contemporaine de la dentelle au point d’Alençon, grâce à un juste milieu entre patrimoine et création en associant dentelle, dessin technique et dessin artistique.

Dimanche 13 juillet de 14h à 18h30.

Tarifs compris dans le droit d’entrée au musée

Rue de l’Église

Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie

English : Conférence démostration d’artsan d’art

Meeting and demonstration with lace-maker Charlène Poret.

Charlène Poret practices all lace-making techniques, but has a predilection for Alençon needlepoint lace. A UNESCO world heritage site, Charlène Poret offers a new, more contemporary image of Alençon needlepoint lace, combining lacemaking, technical drawing and artistic design to strike the right balance between heritage and creation.

artistic.

Sunday, July 13, 2 pm to 6:30 pm.

Prices: included in museum admission

German :

Treffen und Demonstration mit der Spitzenklöpplerin Charlène Poret.

Die Kunsthandwerkerin praktiziert alle Techniken des Spitzenklöppelns, hat aber eine Vorliebe für die Nadelspitze mit dem Alençon-Stich. Dieses Know-how gehört zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit der UNESCO, und Charlène Poret schlägt ein neues, zeitgemäßeres Bild der Spitze mit dem Alençon-Stich vor, dank eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Kulturerbe und Schöpfung, indem sie Spitze, technisches Zeichnen und künstlerisches Zeichnen miteinander verbindet.

künstlerisch.

Sonntag, 13. Juli, von 14.00 bis 18.30 Uhr.

Preise: in der Eintrittsgebühr für das Museum enthalten

Italiano :

Incontro e dimostrazione con la merlettaia Charlène Poret.

Charlène Poret pratica tutte le tecniche di merletto, ma ha una particolare predilezione per il merletto ad ago di Alençon. Charlène Poret propone un’immagine nuova e più contemporanea del merletto ad ago di Alençon, grazie all’equilibrio tra patrimonio e creazione, combinando pizzo, design tecnico e design artistico.

artistico.

Domenica 13 luglio dalle 14.00 alle 18.30.

Prezzi: inclusi nel biglietto d’ingresso al museo

Espanol :

Encuentro y demostración con la encajera Charlène Poret.

Charlène Poret practica todas las técnicas de encaje, pero siente especial predilección por el encaje de aguja de Alençon. Esta artesanía es Patrimonio Mundial de la UNESCO, y Charlène Poret ofrece una nueva imagen, más contemporánea, del encaje de aguja de Alençon, gracias a un equilibrio entre patrimonio y creación combinando encaje, diseño técnico y diseño artístico.

artístico.

Domingo 13 de julio de 14:00 a 18:30 h.

Precios: incluidos en la entrada del museo

