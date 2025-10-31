Conférence Denise de Déols Châteauroux

Conférence Denise de Déols

Francesca Lacour présente une nouvelle conférence pour raconter le destin fascinant de Denise de Déols, femme influente du Moyen-Âge. Entre Berry et Angleterre, alliances et héritages révèlent le rôle majeur mais méconnu des femmes dans l’histoire régionale.

À la suite de la parution de son ouvrage Les Dames du Berry, Francesca Lacour revient à l’office de tourisme pour évoquer l’une de ces figures féminines oubliées de l’histoire Denise de Déols. Femme de pouvoir et d’influence au Moyen-âge, son destin singulier se tisse entre le Berry et la couronne d’Angleterre. Une histoire captivante entre alliances politiques et questions successorales qui met en lumière le rôle souvent méconnu des femmes dans l’histoire régionale. Un rendez-vous passionnant pour tous les curieux d’histoire et de patrimoine berrichon. 4 .

Francesca Lacour presents a new lecture recounting the fascinating destiny of Denise de Déols, an influential woman of the Middle Ages. Between Berry and England, alliances and inheritances reveal the major but little-known role played by women in regional history.

