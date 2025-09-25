Conférence dépassement de soi et handicap auprès des enfants Wattwiller

Conférence sur le handicap et le courage avec Jennifer Bago et les jeunes de Saint André. Écoles de Wattwiller et Berrwiller présentes.

Jennifer Bago et les jeunes de l’Institut Saint André partagent leurs parcours de courage, autour du handicap, du dépassement de soi et d’un projet de randonnée à cheval. Les écoles de Wattwiller et Berrwiller seront présentes. .

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 30 20

English :

Conference on disability and courage with Jennifer Bago and young people from Saint André. Schools from Wattwiller and Berrwiller present.

German :

Konferenz über Behinderung und Mut mit Jennifer Bago und den Jugendlichen von Saint André. Schulen von Wattwiller und Berrwiller anwesend.

Italiano :

Conferenza su disabilità e coraggio con Jennifer Bago e i giovani di Saint André. Presenti le scuole di Wattwiller e Berrwiller.

Espanol :

Conferencia sobre discapacidad y coraje con Jennifer Bago y jóvenes de Saint André. Escuelas de Wattwiller y Berrwiller presentes.

