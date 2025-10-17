Conférence Dépistage, Prévention du Cancer du Sein Dachstein
Conférence Dépistage, Prévention du Cancer du Sein Dachstein vendredi 17 octobre 2025.
Conférence Dépistage, Prévention du Cancer du Sein
rue Jacques Prévert Dachstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Conférence animée par Pr Patrick Dufour Président du Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer.
La conférence sera suivie d’un verre de l’amitié et de rencontre. .
rue Jacques Prévert Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 57 21 14 n.Martin@dachstein.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Dépistage, Prévention du Cancer du Sein Dachstein a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig