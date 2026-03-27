Conférence: Depuis 400 ans, la Marine vous protège. Maison de la Mer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout public

« Depuis 400 ans, sur tous les océans, la Marine vous protège »La Marine célèbre en 2026 ses 400 ans d’existence.Elle souhaite faire de cette année un moment de fierté populaire et national, tourné vers la jeunesse et les territoires, un élan vers l’avenir.Le CNDHM s’associe à cette démarche en vous proposant une conférence consacrée à cette longue page de notre histoire maritime.ConférencierLe capitaine de vaisseau Rémi de Monteville est entré à l’École navale en 1991. Après une série de postes embarqués, sur tous les océans, couronnée par trois commandements à la mer, le CV de Monteville est aujourd’hui commandant de la Marine à Nantes Saint-Nazaire, et Délégué militaire départemental (DMD) pour la Loire-Atlantique.

Maison de la Mer Centre-ville Nantes 44000



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