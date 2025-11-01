Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE Le village Roussas

Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE Le village Roussas samedi 1 novembre 2025.

Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – EUR

libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 20:00:00

fin : 2025-11-01 21:10:00

Date(s) :

2025-11-01

C’est une histoire de prison, une histoire de famille.

Créée et proposée par Annette Foëx, Christine et Louis Perego

.

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

English :

It’s a prison story, a family story.

Created and presented by Annette Foëx, Christine and Louis Perego

German :

Es ist eine Geschichte aus dem Gefängnis, eine Geschichte aus der Familie.

Erstellt und vorgeschlagen von Annette Foëx, Christine und Louis Perego

Italiano :

È una storia di prigione, una storia di famiglia.

Creato e presentato da Annette Foëx, Christine e Louis Perego

Espanol :

Es una historia de prisión, una historia de familia.

Creado y presentado por Annette Foëx, Christine y Louis Perego

L’événement Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE Roussas a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes