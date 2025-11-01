Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE Le village Roussas
Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE Le village Roussas samedi 1 novembre 2025.
Conférence dérangée, PARLOIR FAMILLE
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
C’est une histoire de prison, une histoire de famille.
Créée et proposée par Annette Foëx, Christine et Louis Perego
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
It’s a prison story, a family story.
Created and presented by Annette Foëx, Christine and Louis Perego
German :
Es ist eine Geschichte aus dem Gefängnis, eine Geschichte aus der Familie.
Erstellt und vorgeschlagen von Annette Foëx, Christine und Louis Perego
Italiano :
È una storia di prigione, una storia di famiglia.
Creato e presentato da Annette Foëx, Christine e Louis Perego
Espanol :
Es una historia de prisión, una historia de familia.
Creado y presentado por Annette Foëx, Christine y Louis Perego
