Conférence dérapante : Le fleuve, une force et une vulnérabilité Académie du climat Paris mercredi 15 octobre 2025.

Le ruban ondulant des fleuves, les petits rectangles bleus des piscines, les parcelles vert pomme de cultures irriguées, les pieds au sec dans le métro : pourra-t-on garder ce confort et tous ces jolis motifs paysagers dans le contexte inédit de dérèglement climatique ? Faut-il stocker l’eau l’hiver pour en avoir l’été ? Que faire contre les inondations ? Les problèmes sont collectifs. Existe-t-il des solutions justes ?

Gabrielle Bouleau aborde ces questions et répond aux vôtres lors de cette conférence dérapante en compagnie des Singes Debout, Jade Duviquet & Cyril Casmèze, accompagnés en musique par Jean-François Hoël.

« … un théâtre d’hybridation des formes suscitant un réjouissant univers inclassable«

La chronique théâtrale de Jean-Pierre Léonardini / L’Humanité

« … performances hybrides, à mi-chemin entre le spectacle et la réunion Ted-X«

En Scène Sarah Gandillot / Causette

« …la conférence devient spectacle, le thème décapant franchit les bornes, s’assied sur les codes installés (TED compris), emporte le spectateur dans une forme aussi improbable que captivante, une forme efficace, le message est nécessaire, il porte, et c’est ça l’essentiel.«

Je n’ai qu’une vie / Guillaume d’AZEMAR de FABREGUES

Mise en scène : Jade Duviquet /Avec : Gabrielle Bouleau – sociopolitiste à INRAE et directrice scientifique du PIREN-Seine, Cyril Casmèze – comédien, performeur zoomorphe, Jade Duviquet – comédienne, Jean-François Hoël – musicien bruiteur /Eclairage / régie : Jean-Marc Istria – Graphisme : Lila Castillo / Durée : 1h30 (avec des échanges avec le public)

Avec le soutien de la Zone atelier Seine du CNRS

Gabrielle Bouleau, Ingénieure des ponts, des eaux et des forêts et chercheuse en sciences politiques à l’INRAE. Ses travaux de recherche portent sur les politiques environnementales et les conflits d’usage de l’eau, en France, en Europe et aux Etats-Unis. Elle étudie notamment comment les cultures influencent la perception et les représentations de phénomènes environnementaux. Elle est également présidente du comité de déontologie de l’Agence Nationale de Sécurité Environnementale et Sanitaire (ANSES) et première directrice du PIREN-Seine. Enseignante à l’école des ponts et Sciences po Paris.

La Cie du Singe Debout explore la relation de l’humain à l’animal et au vivant, la métamorphose et l’hybridation dans des spectacles pluridisciplinaires, des performances zoomorphiques et des conférences dérapantes mêlant arts et sciences. Jade Duviquet est metteuse en scène et comédienne ; Cyril Casmèze est comédien et performeur zoomorphe. Ils partagent leurs univers de cirque et de théâtre dans une recherche artistique et de transmission. Ils entraînent d’autres artistes, des scientifiques et philosophes dans leurs différentes formes scéniques au théâtre mais aussi au musée, dans des centres d’arts contemporains et des lieux plus atypiques (urbains et forestiers). https://www.singedebout.com/

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. Jusqu’à 2 ans.

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/