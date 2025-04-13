Conférence dérapante plastique, le grand emballement | TURFU Festival Université de Caen Normandie Campus 1 Maison de l’étudiant Caen

Conférence dérapante plastique, le grand emballement | TURFU Festival

Université de Caen Normandie Campus 1 Maison de l’étudiant 22-26 Avenue de Lausanne Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10 20:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Une soirée pour répondre à vos questions sur le plastique et comprendre à la fois le danger et les solutions avec Nathalie Gontard, chercheuse à l’INRAE et autrice de Plastique, le grand emballement (Stock). Une conférence participative et théâtralisée.

Gratuit, sur inscription obligatoire. Découvrez le côté obscur de la sphère plastique avec cette conférence théâtralisée et tentez d’y trouver une issue !

Une soirée pour répondre à vos questions sur le plastique et comprendre à la fois le danger et les solutions avec Nathalie Gontard, chercheuse à l’INRAE et autrice de Plastique, le grand emballement (Stock). Une conférence participative et théâtralisée en compagnie des Singes Debout, Jade Duviquet, metteuse en scène, comédienne ; Cyril Casmèze, artiste zoomorphe et Jean-François Hoël, musicien bruiteur.

Quelques décennies après son invention, la matière plastique est devenue incontournable et a colonisé jusqu’aux replis les plus intimes de notre vie. Des multinationales emploient des millions de personnes pour continuer à démocratiser toujours plus cette matière qui, pourtant, laisse une empreinte irréversible en contaminant pour des siècles, notre environnement et nos corps.

Intervenant·e·s

Nathalie Gontard (directrice de recherche à l’INRAE), Jade Duviquet (metteuse en scène et comédienne), Cyril Casmèze (comédien, performeur zoomorphe), Jean-François Hoël (musicien bruiteur) et Jean-Marc Istria (régisseur)

Partenaires

Nathalie Gontard (Chercheuse à INRAE) .

Université de Caen Normandie Campus 1 Maison de l’étudiant 22-26 Avenue de Lausanne Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 communication@ledome.info

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English : Conférence dérapante plastique, le grand emballement | TURFU Festival

An evening to answer your questions about plastic and understand both the danger and the solutions with Nathalie Gontard, researcher at INRAE and author of Plastique, le grand emballement (Stock). A participatory and theatrical conference.

L’événement Conférence dérapante plastique, le grand emballement | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-19 par Calvados Attractivité