Conférence d’Éric Emeraux LA TRAQUE DES CRIMINELS DE GUERRE EN FRANCE Le village Roussas

Conférence d’Éric Emeraux LA TRAQUE DES CRIMINELS DE GUERRE EN FRANCE

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Début : 2025-12-15 20:00:00

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-12-15

Éric Emeraux est depuis 2020 expert en lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les crimes internationaux, en France et à l’étranger, auprès d’organisations européennes et des Nations unies.

English :

Since 2020, Éric Emeraux has been an expert in the fight against terrorism, organized crime and international crime, working in France and abroad for European organizations and the United Nations.

German :

Éric Emeraux ist seit 2020 Experte für die Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität und internationalen Verbrechen in Frankreich und im Ausland, bei europäischen Organisationen und den Vereinten Nationen.

Italiano :

Dal 2020, Éric Emeraux è esperto di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità internazionale, sia in Francia che all’estero, lavorando per organizzazioni europee e per le Nazioni Unite.

Espanol :

Desde 2020, Éric Emeraux es experto en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y el crimen internacional, tanto en Francia como en el extranjero, trabajando para organizaciones europeas y las Naciones Unidas.

