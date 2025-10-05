Conférence d’Éric Lenoir le Jardin punk Metz

Conférence d’Éric Lenoir le Jardin punk

Metz Moselle

Dimanche 2025-10-05 15:00:00

2025-10-05 16:30:00

2025-10-05

Présentation du concept de Jardin punk, une approche radicale et militante du paysage et du jardinage consistant en une économie de moyens à la sauce punk, notamment dans l’objectif d’améliorer l’empreinte environnementale des jardins et des espaces verts en général. Ne rien faire ou presque, transgresser les modèles établis, faire avec peu de moyens, s’amuser et tirer parti de l’existant et de la nature elle-même, ainsi que d’autres grandes caractéristiques du mouvement punk sont déclinées en diverses manières de traiter le paysage différemment, nombreux exemples à l’appui. Format diaporama commenté/ conférence, suivi d’échanges avec le public. Chapiteau de l’Esplanade dans le cadre de Jardin’Metz et Fête de l’écologie.Tout public

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Éric Lenoir’s lecture: the Punk Garden

Introducing the concept of the Punk Garden, a radical and militant approach to landscape and gardening based on the punk economy of means, with the aim of improving the environmental footprint of gardens and green spaces in general. Doing little or nothing, transgressing established models, making do with little means, having fun and taking advantage of what exists and of nature itself, as well as other major characteristics of the punk movement, are expressed in various ways of treating landscape differently, with numerous examples to support the point. Format: commented slide show/lecture, followed by discussion with the audience. Chapiteau de l’Esplanade as part of Jardin’Metz and Fête de l’écologie.

German :

Vortrag von Eric Lenoir: Der Punk-Garten

Vorstellung des Konzepts des Punk-Gartens, eines radikalen und militanten Ansatzes in der Landschafts- und Gartengestaltung, der aus einer Ökonomie der Mittel mit Punk-Soße besteht, insbesondere mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck von Gärten und Grünflächen im Allgemeinen zu verbessern. Nichts oder fast nichts tun, gegen etablierte Muster verstoßen, mit wenigen Mitteln auskommen, Spaß haben und das Bestehende und die Natur selbst nutzen, sowie andere wichtige Merkmale der Punk-Bewegung werden in verschiedenen Arten, die Landschaft anders zu behandeln, dekliniert und mit zahlreichen Beispielen untermauert. Format: kommentierte Diashow/Vortrag, anschließend Austausch mit dem Publikum. Chapiteau de l’Esplanade im Rahmen von Jardin’Metz und Fête de l’écologie.

Italiano :

Conferenza di Éric Lenoir: il giardino punk

Presentazione del concetto di Punk Garden, un approccio radicale e militante alla cura del paesaggio e al giardinaggio basato su un’economia di mezzi punk, con l’obiettivo di migliorare l’impronta ambientale dei giardini e degli spazi verdi in generale. Fare poco o niente, trasgredire i modelli consolidati, fare le cose con pochi mezzi, divertirsi e sfruttare al meglio ciò che già esiste e la natura stessa, nonché altre caratteristiche chiave del movimento punk, si esprimono in una varietà di modi di trattare il paesaggio in modo diverso, con molti esempi per illustrare il punto. Formato: proiezione commentata di diapositive/lezione, seguita da discussione con il pubblico. Chapiteau de l’Esplanade nell’ambito di Jardin’Metz e della Fête de l’écologie.

Espanol :

Conferencia de Éric Lenoir: el Jardín Punk

Presentación del concepto de Jardín Punk, un enfoque radical y militante del paisajismo y la jardinería basado en una economía de medios punk, con el objetivo de mejorar la huella medioambiental de los jardines y los espacios verdes en general. Hacer poco o nada, transgredir los modelos establecidos, hacer las cosas con pocos medios, divertirse y aprovechar lo que ya existe y la propia naturaleza, así como otras características clave del movimiento punk, se expresan en una variedad de formas de tratar el paisaje de manera diferente, con muchos ejemplos para ilustrar la cuestión. Formato: proyección comentada de diapositivas/conferencia, seguida de debate con el público. Chapiteau de l’Esplanade en el marco del Jardin’Metz y de la Fête de l’écologie.

