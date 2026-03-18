Conférence  Dernières nouvelles des dinosaures charentais  Les Bouchauds Saint-Cybardeaux

Conférence Dernières nouvelles des dinosaures charentais

Les Bouchauds Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 17:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le samedi 18 avril à 17h la ferme de Bouchauds conférence Dernières nouvelles des dinosaures charentais animée par Jean-François Tournepiche, conservateur en chef honoraire du Patrimoine.

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Les Bouchauds Ferme des Bouchauds Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

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English :

Saturday April 18 at 5pm at the Bouchauds farm lecture Latest news on Charente dinosaurs by Jean-François Tournepiche, Honorary Chief Curator of Heritage.

L’événement Conférence Dernières nouvelles des dinosaures charentais Saint-Cybardeaux a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Rouillacais