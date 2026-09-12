Informations pratiques

Muttersholtz

Conférence dernières nouvelles du Ried, connaître pour agir

4 rue des Tilleuls Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Des chercheurs et intervenants vont démontré l’impact des activités humaines sur les écosystèmes fragiles des milieux humides riediens. Tout public à partir de 15 ans

Ces dernières années, de nombreuses “découvertes” scientifiques ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des milieux humides riediens. S’il est admis que les activités humaines ont un impact sur ces écosystèmes fragiles, encore fallait-il le démontrer. C’est ce qu’ont fait les chercheurs et intervenants qui animeront cette conférence: Serge Dumont, Élodie Giuglaris, Jérôme Houssier Laurent Schmitt, Philippe Schott. Quels polluants retrouve-t-on dans la nappe? Comment les différents prélèvements souterrains font baisser le niveau des ruisseaux phréatiques…Autant de questions que vous pourrez poser aux spécialistes de ces sujets.

Tout public à partir de 15 ans.

0 .

4 rue des Tilleuls Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 10 13 info@mairie-muttersholtz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Researchers and experts will demonstrate the impact of human activities on the fragile ecosystems of the Riedian wetlands. Open to the general public ages 15 and up

L’événement Conférence dernières nouvelles du Ried, connaître pour agir Muttersholtz a été mis à jour le 2026-08-31 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme