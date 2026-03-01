Conférence derrière le cadre à la Micro-Folie

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Suite au beau succès de la conférence du 25 février, la Micro-Folie vous propose de (re)plonger derrière le cadre pour découvrir les histoires, les symboles et les détails cachés des grandes œuvres emblématiques du Musée du Louvre… dont La Joconde.

Peintures mythiques, trésors historiques, images mondialement connues chaque œuvre révèle bien plus que ce que l’on voit au premier regard.

Une médiation vivante, accessible et passionnante pour regarder ces chefs-d’œuvre autrement

Entrée libre

Ouvert à toutes et tous

Dès le samedi suivant, place à la nouvelle thématique du mois à la Micro-Folie

“Le costume l’étoffe des héros, armures de l’histoire”

Gratuit, tout public.

Salle Minou Drouet 1er étage de la Salorge à La Guerche-de-Bretagne. .

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence derrière le cadre à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-03-02 par OT VITRE