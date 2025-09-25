Conférence Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs Rue des Fosses du Château Caen

Conférence Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs Rue des Fosses du Château Caen jeudi 25 septembre 2025.

Conférence Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 17:30:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Assistez à la conférence ‘Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs’ le jeudi 25 septembre à 17h30.

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pour une conférence sur ‘Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs’ le Jeudi 25 septembre à 17h30.

Conférence publique donnée par Jacques-Sylvain Klein et Christophe Marcheteau de Quinçay

Lien academie-scabl-caen.com .

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 70

English : Conférence Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs

Attend the lecture ‘Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs’ on Thursday September 25 at 5:30pm.

German : Conférence Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs

Besuchen Sie den Vortrag ‘Berühmte Akademiker: Künstler, Maler, Bildhauer’ am Donnerstag, den 25. September um 17:30 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla conferenza « Accademici famosi: artisti, pittori, scultori » giovedì 25 settembre alle 17.30.

Espanol :

Asista a la conferencia « Académicos célebres: artistas, pintores, escultores » el jueves 25 de septiembre a las 17.30 horas.

L’événement Conférence Des académiciens célèbres artistes, peintres, sculpteurs Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Caen la Mer