Conférence Des académiciens médecins Le Rasle, Villey, Zarifian Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) Caen

Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) 2 Rue des Rochambelles Caen Calvados

Début : 2025-12-11 17:30:00

Marieke Wolf-Fédida et Jean-Pierre Bernard présentent des figures marquantes de la médecine caennaise.

Des académiciens médecins Le Rasle, Villey, Zarifian feront l’objet d’une conférence animée par Marieke Wolf-Fédida et Jean-Pierre Bernard. Organisée au Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS), amphithéâtre, cette rencontre mettra en lumière des figures marquantes de la médecine caennaise.

RDV jeudi 11 décembre à 17h30

Lien academie-scabl-caen.com .

Pôle de formations et de recherches en santé (PFRS) 2 Rue des Rochambelles Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 14 16

English : Conférence Des académiciens médecins Le Rasle, Villey, Zarifian

Marieke Wolf-Fédida and Jean-Pierre Bernard present key figures in Caen’s medical scene.

German : Conférence Des académiciens médecins Le Rasle, Villey, Zarifian

Marieke Wolf-Fédida und Jean-Pierre Bernard stellen markante Figuren der Medizin in Caen vor.

Italiano :

Marieke Wolf-Fédida e Jean-Pierre Bernard presentano alcune delle figure chiave del mondo medico di Caen.

Espanol :

Marieke Wolf-Fédida y Jean-Pierre Bernard presentan a algunas de las figuras clave del mundo médico de Caen.

