Conférence des Amis des Musées d'Art et d'Histoire de Troyes Le cabinet de curiosité, l'inventaire du monde La Chapelle-Saint-Luc mardi 10 février 2026.

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2026-02-10 18:00:00

2026-02-10

Au moment des Grandes Découvertes lancées par l’Occident parti à la conquête du monde, les marins et les explorateurs ont rapporté de nouvelles choses rares, nouvelles, singulières des animaux, des plantes, des pierres remarquables, des objets aux usages inconnus, des œuvres d’art antiques. Ces objets intrigants ont été collectionnés et présentés dans des cabinets de curiosité. Soudain, les hommes aisés du XVIe siècle se sont pris de passion pour l’accumulation de ces mirabilia. Petit à petit, les collections se sont structurées et rangées selon un ordre qui est à l’origine de nos catégories scientifiques les naturalia objets issus de la nature, plantes, animaux, minéraux, les artificilia les objets créés par la main de l’homme, les scientifica objets scientifiques permettant l’observation et la mesure du monde, les exotica objets mystérieux l’usage inconnu. Quand on ouvre la porte des cabinets de curiosité, on découvre la naissance de la curiosité scientifique et le désir de l’inventaire et de la classification, ces catégories mentales qui nous aident encore à comprendre le monde.



Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

