[Conférence des Amis] Foujita, le Japonard des années Folles Roubaix

[Conférence des Amis] Foujita, le Japonard des années Folles

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 14 décembre 2025**

Foujita, le Japonard des années Folles par Isabelle Lefebvre

Foujita, issu de l’Ecole de Paris, évolue lors des années folles entre deux cultures, ses racines japonaises dont il est respectueux et la France. Tous les supports sont les bienvenus pour cet artiste frénétique, des petites aquarelles, ses immenses odalisques, ses chats, ses enfants et autoportraits, aux boîtes d’allumettes. Des frasques de la vie parisienne aux fresques de la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix qu’il fait ériger à Reims à la suite de son baptême. Ses toiles monumentales avec Kiki de Montparnasse et Youki sont une remarquable ode à la sensualité. La Piscine conserve le vénérable Au café par un thème prisé par les artistes du XIXème siècle dont Manet, Degas Au café avait rejoint en 2018 les prestigieux musées du Japon pour retrouver sa précieuse place au musée.

Tarifs 5€ pour les Amis de La Piscine 8€ tarif normal 3€ étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026](https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026)

English :

Every year, the Société des Amis de La Piscine organizes lectures on current major exhibitions and art history.

**Sunday, December 14, 2025**

Foujita, the Japonard of the Roaring Twenties by Isabelle Lefebvre

Foujita, a graduate of the Ecole de Paris, moved between two cultures during the Roaring Twenties: his respectful Japanese roots and France. All media are welcome for this frenetic artist, from small watercolors, his immense odalisques, cats, children and self-portraits, to matchboxes. From the hustle and bustle of Parisian life to the frescoes in the Notre-Dame-de-la-Paix chapel he had built in Reims following his baptism. His monumental canvases of Kiki de Montparnasse and Youki are a remarkable ode to sensuality. La Piscine retains the venerable Au café , a theme favored by 19th-century artists such as Manet and Degas. In 2018, Au café was transferred to the prestigious museums of Japan, where it is now back in its rightful place in the museum.

Prices: 5? for Friends of La Piscine 8? normal price 3? students and jobseekers

lectures are given on Sundays at 3:30 pm in the Daniel Motte auditorium at La Piscine (it is advisable to arrive a little in advance)

Online booking: [https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026](https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026)

