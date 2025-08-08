[Conférence des Amis] Vent d’est, vent d’ouest, une histoire revisitée de l’orientalisme Roubaix

[Conférence des Amis] Vent d’est, vent d’ouest, une histoire revisitée de l’orientalisme

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:30:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 29 mars 2026**

Vent d’est, vent d’ouest, une histoire revisitée de l’orientalisme par Gunilla Lapointe

À travers le patrimoine exceptionnel des arts de l’Islam, retraçons les échanges culturels entre l’Orient et l’Occident, du Moyen Âge à nos jours. En replaçant les oeuvres dans leur contexte de création et de réception observons la richesse des influences et l’importance des cultures de l’Islam pour les arts occidentaux, sans occulter les incompréhensions et les fantasmes. À l’occasion de l’exposition au musée du Louvre-Lens 25 mars 26 juillet 2026.

Tarifs 5€ pour les Amis de La Piscine 8€ tarif normal 3€ étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026](https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026)

Chaque année la Société des Amis de La Piscine propose des conférences autour des grandes expositions en cours ou de l’histoire de l’art.

**Dimanche 29 mars 2026**

Vent d’est, vent d’ouest, une histoire revisitée de l’orientalisme par Gunilla Lapointe

À travers le patrimoine exceptionnel des arts de l’Islam, retraçons les échanges culturels entre l’Orient et l’Occident, du Moyen Âge à nos jours. En replaçant les oeuvres dans leur contexte de création et de réception observons la richesse des influences et l’importance des cultures de l’Islam pour les arts occidentaux, sans occulter les incompréhensions et les fantasmes. À l’occasion de l’exposition au musée du Louvre-Lens 25 mars 26 juillet 2026.

Tarifs 5€ pour les Amis de La Piscine 8€ tarif normal 3€ étudiants et demandeurs d’emploi

_Les conférences sont données le dimanche à 15h 30 à l’auditorium Daniel Motte à La Piscine (il est prudent d’arriver un peu à l’avance)._

Réservation en ligne [https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026](https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026) .

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year, the Société des Amis de La Piscine organizes lectures on current major exhibitions and art history.

**Sunday, March 29, 2026

Vent d’est, vent d’ouest, une histoire revisitée de l’orientalisme by Gunilla Lapointe

Through the exceptional heritage of Islamic art, we retrace the cultural exchanges between East and West, from the Middle Ages to the present day. By placing the works in their context of creation and reception, we can observe the wealth of influences and the importance of Islamic cultures for Western art, without overlooking misunderstandings and fantasies. On the occasion of the exhibition at the Musée du Louvre-Lens, March 25 July 26, 2026.

Prices: 5? for Friends of La Piscine 8? normal price 3? students and jobseekers

lectures are given on Sundays at 3:30 pm in the Daniel Motte auditorium at La Piscine (it is advisable to arrive a little in advance)

Online booking: [https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026](https://my.weezevent.com/conferences-des-amis-2025-2026)

L’événement [Conférence des Amis] Vent d’est, vent d’ouest, une histoire revisitée de l’orientalisme Roubaix a été mis à jour le 2025-08-08 par Hauts-de-France Tourisme