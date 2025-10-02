Conférence « Des Anglais en Résistance, des héros oubliés » Rond-point du 19 mars 1962 Thouars

Conférence « Des Anglais en Résistance, des héros oubliés » Rond-point du 19 mars 1962 Thouars jeudi 2 octobre 2025.

Rond-point du 19 mars 1962 Centre Régional Résistance et Liberté Thouars Deux-Sèvres

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Conférence animée par Michel Chaumet.

George Starr, Roger Landes, Claude et Lise de Baissac font partie de ces centaines d’Anglais qui, au nom du combat commun contre l’occupant allemand, ont risqué leur vie pour la libération de la France.

Ils sont les héros oubliés de ces temps dangereux où se jouait l’essentiel.

Evènement sur inscription jauge limitée .

Rond-point du 19 mars 1962 Centre Régional Résistance et Liberté Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 42 99 info@crrl.fr

English : Conférence « Des Anglais en Résistance, des héros oubliés »

Lecture by Michel Chaumet.

George Starr, Roger Landes, Claude and Lise de Baissac were among the hundreds of Englishmen who risked their lives for the liberation of France in the name of a common struggle against the German occupiers.

German : Conférence « Des Anglais en Résistance, des héros oubliés »

Vortrag unter der Leitung von Michel Chaumet.

George Starr, Roger Landes, Claude und Lise de Baissac gehören zu den Hunderten von Engländern, die im Namen des gemeinsamen Kampfes gegen die deutschen Besatzer ihr Leben für die Befreiung Frankreichs riskiert haben.

Italiano :

Conferenza tenuta da Michel Chaumet.

George Starr, Roger Landes, Claude e Lise de Baissac furono tra le centinaia di inglesi che rischiarono la vita per la liberazione della Francia in nome di una lotta comune contro gli occupanti tedeschi.

Espanol : Conférence « Des Anglais en Résistance, des héros oubliés »

Conferencia de Michel Chaumet.

George Starr, Roger Landes, Claude y Lise de Baissac fueron algunos de los cientos de ingleses que arriesgaron sus vidas por la liberación de Francia en nombre de una lucha común contra los ocupantes alemanes.

