[Conférence] Des architectes dans le village Varengeville-sur-Mer

[Conférence] Des architectes dans le village

L’association des Amis de l’église de Varengeville vous invite à une conférence animée par Philippe Clochepin, le samedi 7 février à 18h30, à la mairie de Varengeville.

Ce rendez-vous sera l’occasion de partager un moment de découverte et d’échange autour du patrimoine, de l’histoire et des richesses culturelles locales, chers à l’association. À travers l’intervention de Philippe Clochepin, le public est convié à approfondir ses connaissances dans une atmosphère conviviale et accessible à tous.

Une soirée idéale pour les amateurs d’histoire, de culture et de patrimoine, mais aussi pour toute personne curieuse d’en apprendre davantage et de soutenir les actions menées en faveur de l’église de Varengeville.

Participation au chapeau 5 € sont conseillés à l’entrée .

