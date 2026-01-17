[Conférence] Des artistes femmes dans le village Varengeville-sur-Mer
[Conférence] Des artistes femmes dans le village Varengeville-sur-Mer dimanche 8 mars 2026.
[Conférence] Des artistes femmes dans le village
Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 18:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
L’association des Amis de l’église de Varengeville vous propose une conférence intitulée Des artistes femmes dans le village , présentée par Philippe Clochepin, le samedi 7 mars à 18h30, à la mairie de Varengeville.
Cette conférence mettra en lumière le parcours et l’apport d’artistes femmes ayant marqué l’histoire et la vie culturelle du village. À travers anecdotes, repères historiques et regards sensibles, Philippe Clochepin invitera le public à (re)découvrir ces figures féminines dont le talent et la créativité ont contribué à la richesse artistique locale.
Un moment de transmission, de réflexion et d’échange, ouvert à tous, qui s’adresse aussi bien aux passionnés d’art et d’histoire qu’aux curieux désireux d’en apprendre davantage sur le patrimoine culturel de Varengeville.
Participation au chapeau 5 € conseillés à l’entrée .
Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Conférence] Des artistes femmes dans le village
L’événement [Conférence] Des artistes femmes dans le village Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie