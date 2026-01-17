[Conférence] Des artistes femmes dans le village

Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 18:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

L’association des Amis de l’église de Varengeville vous propose une conférence intitulée Des artistes femmes dans le village , présentée par Philippe Clochepin, le samedi 7 mars à 18h30, à la mairie de Varengeville.

Cette conférence mettra en lumière le parcours et l’apport d’artistes femmes ayant marqué l’histoire et la vie culturelle du village. À travers anecdotes, repères historiques et regards sensibles, Philippe Clochepin invitera le public à (re)découvrir ces figures féminines dont le talent et la créativité ont contribué à la richesse artistique locale.

Un moment de transmission, de réflexion et d’échange, ouvert à tous, qui s’adresse aussi bien aux passionnés d’art et d’histoire qu’aux curieux désireux d’en apprendre davantage sur le patrimoine culturel de Varengeville.

Participation au chapeau 5 € conseillés à l’entrée .

Mairie de Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 12 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Conférence] Des artistes femmes dans le village

L’événement [Conférence] Des artistes femmes dans le village Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie